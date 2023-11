Der DAX ist am Vortag am massiven Widerstand um 15.350 Punkte nach unten abgeprallt und deutete eine Korrektur nach dem langen vorherigen Hochlauf an. Am heutigen Freitag rutschte der DAX zunächst weiter ab, konnte aber den 10er-EMA verteidigen und erneut ansteigen. Nachbörslich zeigt sich der DAX bei 15.260 Punkten höher. Der DAX könnte einen erneuten Angriff auf den 10er-EMA im Monatschart und den Widerstand um 15.350 Punkte starten, solange der ...

