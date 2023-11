Nach einer bis dahin relativ ereignisarmen Woche sorgte Fed-Chef Jerome Powell am Donnerstagnachmittag für neue Bewegung an den Rentenmärkten. Der Anstieg der Renditen dürfte nach Ansicht von Analysten aber nicht von Dauer sein.10. November 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Renditen an den Anleihemärkten haben im Vergleich zur Vorwoche leicht zugelegt. Ausschlaggebend dafür war ein kräftiger Anstieg zum Wochenschluss, nachdem die Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf der IWF-Konferenz an der ...

