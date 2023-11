Die Aktie von Microsoft befindet sich im Aufwind, denn die Technologietitel sind an der Börse heute wieder gefragt. Die vergangenen zwei Wochen erfreuten Aktionäre, im Intraday-Handel wurde nun abermals ein neues Rekordhoch markiert.Microsoft hat einen Lauf: Die Papiere steigen um 2,4 Prozent Intraday und erreichten damit das dritte Rekordhoch in den vergangenen vier Handelstagen. Die Aktie hat damit in elf Tagen bisher 12,6 Prozent Performance eingefahren. Alleine bis zum 8. November konnte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...