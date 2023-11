Freiburg (ots) -



(...) Rheins Entscheidung, dem bewährten Partner den Laufpass zu geben - nicht ohne ihn nochmal brav zu loben -, trifft die Grünen ins Mark. Seht her, scheint Rhein zu sagen, selbst mit den hessischen Super-Realos ist gerade beim Thema Migration kein Staat zu machen. Das Signal zielt nach Berlin. Es stützt die These von Merz, der die Grünen als Hauptgegner in der Ampel ausgemacht hat. Die SPD dagegen wird umgarnt. Das Liebeswerben um eine neuerliche große Koalition hat begonnen. Zugleich will die Union neuen Zwist in die Ampel tragen. In ernste Zeiten passen derlei Ränke allerdings nicht. https://mehr.bz/xi5t (BZ-Plus)



