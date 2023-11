DJ S&P erhöht Island-Rating auf A+ von A mit stabilem Ausblick

FRANKFURT (Dow Jones)--S&P hat das Rating für Island auf A+ von A angehoben. Das kurzfristige Rating wurde mit A-1 bestätigt. Der Ausblick ist stabil.

Die S&P-Analysten gehen davon aus, dass eine starke Tourismussaison das reale BIP-Wachstum in Island in diesem Jahr um 3,8 Prozent unterstützen dürfte. Auch dürfte die Inlandsnachfrage in den nächsten Jahren zum Wachstum beitragen.

Die Regierung des Landes konzentriere sich weiterhin auf die Haushaltskonsolidierung, nicht zuletzt um die Inflation einzudämmen. Die Analysten erwarten, dass die gesamtstaatlichen Defizite bis 2026 jährlich unter 2 Prozent des Bruttoinlandprodukt (BIP) liegen dürften.

Zudem rechnen die Analysten damit, dass Islands umfangreiche inländische Energiequellen (vor allem Wasserkraft und Geothermie) das Land vor weiteren potenziellen negativen Entwicklungen auf den globalen Energiemärkten schützen dürften.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/err/

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2023 16:39 ET (21:39 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.