am 7. September 2023 schloss IsoEnergy ein endgültiges Arrangement Agreement für eine Aktienfusion von IsoEnergy und Consolidated Uranium Inc. ab, gemäß dem IsoEnergy alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Consolidated Uranium im Rahmen eines Arrangement Plans gemäß dem Business Corporations Act erwerben wird. Eine Abstimmung der Aktionäre von Consolidated Uranium wird voraussichtlich am oder um den 28. November 2023 stattfinden, wobei die Transaktion voraussichtlich im Dezember 2023 abgeschlossen wird.

Im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss schloss IsoEnergy am 19. Oktober 2023 eine Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen im Wert von 36,6 Millionen $ ab.

Im neusten Interview mit Präsident und CEO Tim Gabruch war dies natürlich auch ein Thema. Denn mit dieser Fusion wir ein neues global aufgestelltes Uranunternehmen geschaffen. Angesichts des steigenden Uranpreises dürfte diese Strategie aufgehen, da das Unternehmen dadurch größer und sichtbarer wird. Der CEO spricht auch über das abgeschlossene Bohrprogramm bei Larocque East und über die Entwicklung bei Hawk und den anderen Projekten. Mit der aktuellen überzeichneten Finanzierung ist das Unternehmen finanziell gut für die weitere Entwicklung der Projekte gerüstet:

Zusätzlich konnte das Unternehmen am 24. Oktober ein Update über die Ergebnisse der Explorationsarbeiten im Sommer 2023 auf seinen Urangrundstücken im östlichen Athabasca Basin bekannt geben.