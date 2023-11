Topcon Agriculture wird auf der Agritechnica 2023, der weltweit führenden Fachmesse für Agrartechnik, zahlreiche neue Produkte vorstellen. Damit wird Topcon sein Engagement beim Ausbau von Precision Farming Technologien für eine wachsende Anzahl von Anwendungsbereichen unter Beweis stellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231110800174/de/

Topcon Agriculture wird auf der Agritechnica 2023, der weltweit führenden Fachmesse für Agrartechnik, zahlreiche neue Produkte vorstellen. (Foto: Business Wire)

"Topcon hat es sich zur Aufgabe gemacht, Landwirten jeder Art und Größe den Zugang zur Präzisionstechnologie zu ermöglichen und sicherzustellen, dass immer mehr Landwirte weltweit die vielfältigen Vorteile dieser Technologie nutzen können", sagte Antonio Marzia, Senior Vice President und General Manager, EMEA und APAC, Topcon Agriculture.

"Wir sehen eine Reihe von Ansatzstellen, um mehr Landwirten zu helfen, ihre Rentabilität zu steigern aber auch Produktionsverfahren nachhaltiger zu gestalten. Unser Portfolio wächst weiter und wir entwickeln beispielsweise Lösungen, die in gemischten Flotten einfacher als bisher eingesetzt werden können. Wir konzentrieren uns dabei darauf, Technologien anzubieten, die mit einer breiten Palette von Maschinen und Marken funktionieren. Das gibt dem Landwirt Flexibilität und gleichzeitig einen einfacheren und unabhängigeren Zugang zu den neuesten Präzisionstechnologien."

"Topcon verfügt aktuell über umfassende Anwendungen für den gesamten Anbauzyklus, zum Beispiel einer Fruchtfolge. Wir arbeiten mit Landwirten, Händlern und einer breiten Palette von Erstausrüstern (OEM) zusammen, was unser Engagement unterstreicht, die Präzisionslandwirtschaft für mehr Landwirte weltweit zugänglich zu machen", sagte Marzia. "Daher werden wir die Agritechnica nutzen, um ein Blick auf unsere neuesten Generationen von Spurführungssystemen und automatischen Lenksystemen für alle Maschinengrößen zu gewähren einschließlich einer Reihe neuer GNSS-Empfänger und innovativer ISOBUS-Steuergeräte, die alle vollständig mit der Topcon Agriculture Plattform (TAP) verbunden sind. Zudem zeigen wir ein erweitertes Topnet Live-Korrekturdienstangebot. Die Messe bietet uns die Möglichkeit, mit den führenden Vertretern der Branche über technologische Entwicklungen zu diskutieren, um Lösungen für den schnell steigenden Nahrungsmittelbedarf einer wachsenden Bevölkerung zu finden."

Auf der Agritechnica kündigt Topcon die Eröffnung eines neuen, 25 Hektar großen Forschungs- und Testzentrums am Hauptsitz von Topcon Positioning Systems in Livermore, Kalifornien, an. Der Standort ist nun eines von drei Zentren auf der ganzen Welt, neben den bestehenden Zentren in Concordia, Italien und Adelaide, Australien.

"Zu jeder Tageszeit finden bei Topcon irgendwo auf der Welt Tests und Forschungsarbeiten statt", sagte Marzia. "Diese Standorte, die zusammen eine beträchtliche Fläche ausmachen, unterstützen die Entwicklung, Herstellung und Validierung der Messtechnologien des Unternehmens, um sowohl die nachhaltige Landwirtschaft als auch die Infrastruktur zu fördern."

Weitere Informationen erhalten Sie bei Topcon auf der Agritechnica 2023, Halle 8, Stand C05 und auf der Website www.topconpositioning.com/agritechnica-2023. Ein Video über Topcon Agriculture ist unter www.vimeo.com/topcon/forworkthatmattersagriculture verfügbar.

Über die Topcon Positioning Group

Always one step ahead stets einen Schritt voraus in Sachen Technologie und Kundennutzen. Als Industrieführer entwickelt, fertigt und vertreibt die Topcon Positioning Group Lösungen für präzise Messaufgaben und Arbeitsabläufe für Anwender in der globalen Bau- und Geodatenbranche sowie der Landwirtschaft. Der Hauptsitz der Topcon Positioning Group, inklusive Topcon Agriculture, liegt in Livermore in Kalifornien, USA. Die Europazentrale befindet sich in Capelle a/d IJssel in den Niederlanden. Die Topcon Corporation (topcon.com) wurde 1932 gegründet und ist an der Börse von Tokio notiert (TSE: 7732).

Topcon Agriculture: (topconagriculture.com, LinkedIn, Twitter, Facebook)

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231110800174/de/

Contacts:

Staci Fitzgerald

Topcon Positioning Systems

corpcomm@topcon.com

+1 925-245-8610

Joe Glennon

Topcon Positioning Systems

JGlennon@topcon.com