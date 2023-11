© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Die Marktstimmung konnte sich zuletzt etwas erholen, an der Zinsfront sorgten die Daten vom Arbeitsmarkt für Entspannung. Wo sieht Deutsche Bank-Chefstratege Ulrich Stephan jetzt die besten Chancen?Sogar die Äußerungen von Jerome Powell schreckten die Märkte am Donnerstag nur kurz auf. Da der Zinsgipfel in Europa wie in den USA in Sicht ist, sieht Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, für den Immobiliensektor wieder bessere Zeiten kommen. Auch die Bewertungen im Bankensektor hält er weiter für attraktiv. Was er Anlegern jetzt rät und welcher afrikanische Markt zuletzt wieder stärker in den Fokus gerückt ist: Das und mehr im Interview! …