Unterföhring (ots) -13. November 2023. High Five! Big Brother verrät fünf weitere Bewohner:innen für Deutschlands prominenteste Wohngemeinschaft: Skandal-Streamer Ron Bielecki, Schauspielerin Manuela Wisbeck, Reality-Star Matthias Mangiapane, Influencerin und Reality-Star Paulina Ljubas und Magier Philo sind dieses Jahr bei "Promi Big Brother" dabei. Sie begeben sich ab Samstag, 18. November 2023, unter 24-stündige Kamera-Beobachtung im Livestream auf Joyn PLUS+. In SAT.1 startet "Promi Big Brother" am Montag, 20. November 2023, um 20:15 Uhr live.Insgesamt hat Big Brother bereits zehn Bewohner:innen der neuen Staffel enthüllt:- Peter Klein, Schlagersänger- Yeliz Koc, Reality-Star und Influencerin- Patricia Blanco, Reality-Star- Dilara Kruse, Spielerfrau- Dominik Stuckmann, Bachelor- Matthias Mangiapane, Reality-Star- Manuela Wisbeck, Schauspielerin- Ron Bielecki, Skandal-Streamer- Paulina Ljubas, Reality-Star und Influencerin- Philo, MagierRon Bielecki (25), Skandal-Streamer: "Ich bin Reality-Jungfrau."Einst als Fitness-Influencer groß geworden, ist YouTuber Ron Bielecki heute in erster Linie durch seine Partyexzesse, Provokationen und Glücksspiel-Streams in den Schlagzeilen. "Ich bin Reality-Jungfrau", erklärt der 25-Jährige vor seiner Zeit bei "Promi Big Brother". Für die 24-stündige Kamerabeobachtung hat sich der Streamer vor allem eines zum Ziel gesetzt: "Gut auszusehen und mir gar keinen Stress zu machen."Manuela Wisbeck (40), Schauspielerin: "Ich kenne Luxus nicht."Bekanntheit erlangte Manuela Wisbeck durch das Comedyformat "Böse Mädchen". Dem TV-Publikum ist sie außerdem durch ihre durchgehende Rolle in "Notruf Hafenkante" vertraut. Nach Teilnahmen bei "Let's Dance" und "Promi Shopping Queen" ist "Promi Big Brother" das erste Reality-Format, an dem Manuela Wisbeck teilnimmt. Vor den Entbehrungen während dieser Zeit hat die 40-Jährige, die nebenbei auf einem Bauernhof arbeitet, keine Angst: "Ich kenne Luxus nicht und lebe auch zu Hause nicht im Luxus. Wir leben eher einfach."Matthias Mangiapane (40), Reality-Star: "'Promi Big Brother' ist die Mutter des Reality-TV."Matthias Mangiapane ist im Reality-TV zu Hause: Dschungelcamp, "Hot oder Schrott", "Kampf der Realitystars", "Sommerhaus der Stars", "Das große Promi-Büßen" und viele weitere. Selbst die Hochzeit mit dem 55-jährigen Hubert Fella ließ der 40-Jährige in einer sechsteiligen Doku-Soap begleiten. "Promi Big Brother" adelt der erfahrene Reality-Star jedoch als "Mutter des Reality-TV" und verspricht: "Ich sehe es als ein großartiges Experiment und lasse mich zu einhundert Prozent auf 'Promi Big Brother' ein."Paulina Ljubas (26), Reality-Star und Influencerin: "Von Drama bis Eskalationsstufe zehn habe ich alles zu bieten."Paulina Ljubas' Karriere begann 2020 bei "Köln 50667". Nach ihrem Rauswurf wegen Fehlverhaltens macht sie durch verschiedene Dating-Formate von sich reden: Bei "Temptation Island VIP" scheiterte der Treuetest mit ihrem Partner. Bei "Ex on the Beach" flammten alte Gefühle zu Yasin Mohamed wieder auf - inklusive Sex vor laufender Kamera. Für ihre Zeit bei "Promi Big Brother" verspricht die 26-Jährige: "Mit mir kommt auf jeden Fall Schwung ins Haus. Ich lache gerne und viel und habe von Drama bis Eskalationsstufe zehn alles zu bieten."Philo (41), Magier: "Es ist eine Ehre, bei 'Promi Big Brother' dabei zu sein."Schon früh fühlte Philo sich berufen, Entertainer zu werden. Im Alter von 21 Jahren konnte der heute 41-Jährige von der Zauberkunst leben. Heute reist Philo als Zauberer und Mentalist um die ganze Welt. Mit "Promi Big Brother" betritt er absolutes Neuland: "'Promi Big Brother' ist mein erstes Reality-Format. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil es ein Urgestein im Reality-Fernsehen ist. Wenn man bedenkt, wie lange es 'Big Brother' schon gibt, ist es eine Ehre, dabei zu sein."Außerdem vergibt Big Brother dieses Jahr erstmals eine Wildcard an Content Creator:innen und Reality-Persönlichkeiten.Einladung zum digitalen Live-Presse-EventAm Freitag, 17. November, enthüllt Joyn in "Promi Big Brother - Der Countdown" live aus dem neuen "Promi Big Brother"-Haus exklusiv weitere Bewohner:innen. Während der Sendung besteht für akkreditierte Journalist:innen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte melden Sie sich hierzu bis kommenden Mittwoch, 15. November 2023 um 16:00 Uhr unter sat1.de/promibbcountdown an.Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1."Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" ab Samstag, 18. November 2023, um 18:00 Uhr rund um die Uhr live bei Joyn PLUS+"Promi Big Brother" und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" ab Montag, 20. November 2023, täglich live in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show:PromiBBKurz-Interviews und Fotos aller Bewohner:innen, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother. Einzel-Interviews mit den Bewohner:innen vorab können gerne individuell angefragt werden.Pressekontakt:Pressekontakt:Kevin Körber, Katrin DietzCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1154email: kevin.koerber@seven.onekatrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5646589