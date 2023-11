Die Angst an den Märkten ist erstaunlich groß, doch das u¨berrascht kaum bei einem Blick auf die Nachrichtenlage. Krieg, Inflation, Rezession und Co. sind täglich die Schlagworte, die Anleger verunsichern, die Angst am Markt weiter steigen und Investoren aus Aktien in der Furcht vor einem Crash flu¨chten lassen. Doch schon Investmentlegende Warren Buffett sagte, es ist an der Zeit gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind. Ist es jetzt an der Zeit ...

