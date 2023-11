Nach dem tiefroten Oktober starte der November in Sattgrün. In den ersten Novembertagen ging es an den Börsen kräftig aufwärts, dabei ist die Stimmungs- und Nachrichtenlage noch immer überwiegend pessimistisch. Die Anleger trauen dem Braten nicht und das ist nicht verwunderlich, denn die fundamentale Datenlage verspricht bisher wenig Gutes.In der Spitze verlor der Oktober annähernd 10 %, was als 'Korrektur' definiert ist. Die damit einhergehenden Kursverluste im Depot fühlen sich jedenfalls schrecklich an und nähren finanzielle Zukunftssorgen. Da hilft dann oft ein Blick auf die Realität: ...

