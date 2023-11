Eine tolle Performance zauberte zuletzt Microsoft auf's Parkett. Immerhin legte der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche rund 4,78 Prozent zu. Mit Gewinnen schloss die Aktie an insgesamt vier der fünf Sitzungen. Dabei schoss Microsoft am Freitag mit einem Plus von 2,49 Prozent regelrecht nach oben. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder? Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. ...

