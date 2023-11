Unterföhring (ots) -Die 25-jährige Stella erkrankte an Blutkrebs. Ihre Überlebenschance? Eine Stammzellspende. Über die DKMS (früher: Deutsche Knochenmarkspenderdatei) konnte eine passende Spenderin für Stella ermittelt werden, nach der Stammzelltransplantation kämpft sich die junge Frau zurück ins Leben. Am Samstagabend teilt Stella ihre Geschichte in "Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche" mit ganz Deutschland.Mehr als die Suche nach einer Million EuroSeit Samstagabend ist klar: Die Schatzsuche von "Joko & Klaas LIVE" sucht mehr als eine Gewinnerin oder einen Gewinner von einer Million Euro. Gemeinsam mit den Partnern CosmosDirekt und der DKMS startet ab sofort der Aufruf zur Registrierung als Stammzellspender:in unter www.dkms.de/schatzsuche, um Leben zu verändern und zu retten.Seit Mittwochabend versetzen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf Deutschland ins Rätselfieber auf der Suche nach einer Million Euro, die sich irgendwo in Deutschland versteckt in einem Koffer befindet. Täglich um 20:15 Uhr geben Joko & Klaas neue Rätsel auf, um die Geo-Koordinaten sowie den Zahlencode für den Koffer zu entschlüsseln.Gemeinsam zur Million: 10.000 Neuregistrierungen bei der DKMS bis kommenden Dienstag geben für alle Schatzsuchenden die Ziffern für das Zahlenschloss des Millionenkoffers frei - unabhängig von einer individuellen Registrierung. Wer sich zuerst an dem geheimen Ort einfindet und den Koffer öffnen kann, erhält eine Million Euro.Teilnahmebedingungen für "Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche" unter www.prosieben.de/schatzsuche-teilnahmebedingungen und im ProSieben-Teletext auf Seite 779."Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche" - täglich bis einschließlich Dienstag, 14. November 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: SchatzsuchePressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5646702