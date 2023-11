München (ots) -Zweiter Sieg im 2. Spiel - es sieht gut aus für den Vize-Weltmeister und Cup-Verteidiger in Landshut. Das 5:3 gegen Österreich sichert der DEB die beste Ausgangslage. Am Sonntag (14.15 Uhr - live und kostenlos bei MagentaSport) geht es dann im letzten Gruppenspiel gegen die Slowakei. "Vom Einsatz und Engagement gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Gute Mannschaften finden einen Weg, um zu gewinnen. Das haben wir getan", lobt Bundestrainer Harold Kreis. Kapitän und 3fach Scorer Yasin Ehliz war ebenso zufrieden mit der Teamleistung. "Wir haben ein bisschen gebraucht, um ins Spiel reinzukommen. Wir sind aber ruhig geblieben", so Ehliz. Für Österreich trifft Benjamin Baumgartner gleich dreifach. "Im 3. Drittel haben wir dann gedacht, dass wir etwas Tempo rausnehmen können. International funktioniert das aber nicht. Das haben wir am Donnerstag auch schon schlecht gemacht", ärgert er sich. Bei den Frauen gehen deutschen Eishockey-Frauen gegen Tschechien unter, verlieren 0:8. Tschechien gewinnt damit den Deutschland Cup. "Wir haben in dem Turnier nur 2 Tore geschossen. Wir schaffen es nicht, mehr Tore zu schießen. So kannst du auch keine Spiele gewinnen. Du spielst 20 gute Minuten - reicht nun mal aber nicht", kritisiert MagentaSport-Expertin Ronja Jenike: "Sie haben jetzt die Bühne bekommen. Die Hausaufgaben wurden gemacht und das müssen die Spielerinnen jetzt auch machen", fordert Jenike nach 1:16 Toren in 2 Partien bei einem Sieg.

Deutschland - Österreich 5:3 Sieg beim Deutschland Cup und dreht ein 0:2 gegen Österreich. Bei den Österreichern überragt Benjamin Baumgartner mit 3 Toren. Bei Deutschland spielte sich Yasin Ehliz in den Fokus. Als Kapitän gelangen ihm 3 Scorerpunkte.

Yasin Ehliz, Kapitän Deutschland: "Österreich hat richtig viel Druck gemacht. Besonders in den ersten anderthalb Dritteln. Wir haben ein bisschen gebraucht, um ins Spiel reinzukommen. Wir sind aber ruhig geblieben, denn wir wussten, dass das Spiel 60 Minuten geht. Im Großen und Ganzen war es eine super Mannschaftleistung."

Harold Kreis, Bundestrainer: "Wir haben erwartet, dass das ein physisches Spiel wird. Wir haben das auch angesprochen, dass wir nicht nur absorbieren, sondern auch initiieren wollen. Österreich hat es uns schwer gemacht. Wir haben aber auch nachgeholfen, indem wir die Scheibe nicht nach vorne, sondern zurückgespielt haben. Wir haben dann aber zum richtigen Zeitpunkt die Turnover kreiert und die Tore geschossen... Vom Einsatz und Engagement gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Gute Mannschaften finden einen Weg, um zu gewinnen. Das haben wir getan."

Benjamin Baumgartner, Hattrick, Österreich: "Wir haben 40 Minuten sehr gut gespielt. Da haben wir immer den direkten Weg in die gegnerische Zone gesucht. Im 3. Drittel haben wir dann gedacht, dass wir etwas Tempo rausnehmen können. International funktioniert das aber nicht. Das haben wir am Donnerstag auch schon schlecht gemacht. Das ist schade, dass wir da im 3. Drittel so schlecht rausgekommen sind." Silbermedaillen-Gewinner Manuel Wiederer, Deutschland in der Drittelpause über die "neue" Mannschaft: "Die Stimmung ist gut. Wir haben eine gute Kombination mit den jungen Spielern. Das spricht auch für die Kadertiefe. Ich glaube, der Kader war noch nie so tief. Die jungen Spieler bringen auch eine gute Energie rein."

Peter Merten, DEB-Präsident, mit einem Fazit zum Turnier: "Wir sind mit dem Turnier sehr zufrieden. Bei den Männern und bei den Frauen. Die Frauen hatten einen guten Start und haben dann eine Lehrstunde bekommen. Das Turnier läuft aber gut. Wir sind sehr zufrieden, wie es jetzt läuft. Samstag und Sonntag haben wir ein volles Haus. In Summe entspricht das unseren Erwartungen."

Deutschland - Tschechien 0:8

Deutschland kommt gegen Tschechien unter die Räder, beendet den Deutschland Cup mit einem Sieg auf dem 3. Platz. Die Tschechinnen belohnen sich für ein starkes Turnier und gewinnen den Deutschland Cup 2023.

Carina Strobel, Deutschland: "Vor so einer Kulisse zu spielen, ist immer Hammer. Wir gehen mit Gänsehaut auf das Eis. Wir spielen wirklich selten vor so vielen Leuten. Das war wirklich eine Ehre für uns... Unser 2. Drittel war super. Ärgerlich, dass wir noch ein Gegentor bekommen haben. Wir hätten definitiv noch ein Tor schießen können. Wir müssen schauen, dass wir bis zur WM noch an den kleinen Dingen arbeiten und die Fehler abschalten. Wenn wir so weiterarbeiten, bin ich sehr positiv für die WM."

Carla Macleod, Trainerin Tschechien: "Was für ein Tag! Die Energie hier im Stadion ist echt unglaublich. Für uns war diese Woche sehr wichtig. Wir haben an kleinen Details gearbeitet. Das hat alles funktioniert, das freut mich sehr." Über die deutsche Mannschaft: "Sie sind fantastisch. Sie haben eine tolle Arbeitsmoral. Es sind auch Spiele wie jetzt, die sich als Sportlerin motivieren. Wir haben sie nicht unterschätzt. Das ist sehr viel Potential in dieser Mannschaft."

MagentaSport-Expertin Ronja Jenike war nach dem Spiel nicht ganz so angetan vond er deutschen Leistung: "Wir haben in dem Turnier nur 2 Tore geschossen. Wir schaffen es nicht, mehr Tore zu schießen. So kannst du auch keine Spiele gewinnen. Du spielst 20 gute Minuten - reicht nun mal aber nicht. Wir machen schon sehr viel richtig. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Wir müssen den Schritt jetzt machen, den auch die Tschechinnen gemacht haben. Das ist auch wichtig, dass wir ihn jetzt machen. Sie haben jetzt die Bühne bekommen. Die Hausaufgaben wurden gemacht und das müssen die Spielerinnen jetzt auch machen."