Baden-Baden (ots) -Hauptpreis der ARD Hörspieltage 2023 für "Vogel Igel Stachelschwein. Ein Spiel in Weimar Nord" von Mara May und Jürate Braginaite (Produktion: MDR 2022) / weitere Preisträger:innen / 20. Ausgabe der ARD HörspieltageDas Hörspiel "Vogel Igel Stachelschwein. Ein Spiel in Weimar Nord" von Mara May und Jürate Braginaite (Produktion: MDR 2022) wurde heute Abend (Samstag) in Karlsruhe mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD ausgezeichnet. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Weitere Preisträger:innen der ARD Hörspieltage 2023 sind Manuel Harder, Janine Lüttmann, Katharina Fröhlich, Franziska Stuhr.Jury-StatementDie Jury begründete ihre Entscheidung für den Hauptpreis der ARD Hörspieltage so: "In dieser Gegend wohnt die große Welt im Kleinen. Im Schatten der Platten trifft man Menschen aller Altersstufen und Herkünfte, mit großen Plänen oder bescheidenen, mit guten Erinnerungen oder traurigen. Dieses Hörspiel nimmt sich liebevoll und spielerisch eines Stadtviertels an, aus dem man sonst wenig, vor allem aber wenig Positives hört. Dadurch entsteht eine vorsichtige Hoffnung, die in komplexen Zeiten wichtiger ist denn je."Weitere Preisträger:innen der ARD Hörspieltage 2023Der mit 3.000 Euro dotierte "Deutsche Hörspielpreis für die beste schauspielerische Leistung" geht in diesem Jahr an Manuel Harder für seine darstellerische Leistung in dem Hörspiel "Trieb. (Punkt) Krieg" von Luise Vogt (Produktion: SWR). Die Jury lobte Harder für seinen "intensiven, radikalen Einsatz von Körper und Stimme". Die Auszeichnung wird in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Hörsysteme-Industrie vergeben, der auch das Preisgeld stiftet. Der "Deutsche Kinderhörspielpreis" geht an das Hörspiel "Der 13. Februar" von Janine Lüttmann (Produktion: NDR). Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird von der Film- und Medienstiftung NRW und den Landesrundfunkanstalten der ARD vergeben. Auch die Kinderjury zeichnet Janine Lüttmanns Hörspiel mit dem "Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe" aus (2.000 Euro). Der mit 1.000 Euro dotierte Preis "max15" geht an das Hörspiel "Hysterektomie" von Katharina Fröhlich und Franziska Stuhr. Der Preis richtet sich an unabhängige Kurzhörspiel-Produzent:innen. Die eingereichten Stücke haben eine Länge von maximal 15 Minuten.Die Preise wurden am Samstag im Rahmen der traditionellen "Nacht der Gewinner:innen" bei den ARD Hörspieltagen übergeben. Das bedeutendste Festival für Hörspiel und Klangkunst im deutschsprachigen Raum findet in diesem Jahr zum 20. Mal statt und das an vier Tagen vom 9. November bis zum 12. November live und vor Publikum in Karlsruhe.