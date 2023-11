157 Mrd. US-Dollar in Cash und nicht in Aktien investiert? Was machen wir bloß damit?! Warren Buffett wird sich diese Frage mit Sicherheit gefallen lassen müssen. Zum Wochenende präsentierte das Orakel von Omaha schließlich einen frischen Einblick in seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2). Die wesentliche Erkenntnis: Wir haben einen solchen Betrag an Liquidität auf der hohen Kante. Ich weiß nicht, was du mit einem solchen Betrag in Cash machen würdest. Ehrlich gesagt wüsste ...

