Die Aurora Cannabis-Aktie (WKN: A2P4EC) legte am Freitag im US-Handel um knapp +6% zu. Konnte der Cannabishersteller endlich mit guten Quartalszahlen überzeugen? Aurora Cannabis vorgestellt Aurora Cannabis Inc. produziert Cannabis und medizinisches Marihuana. Das im kanadischen Edmonton ansässige Unternehmen operiert in über 20 Ländern weltweit und ist gemessen an der Marktkapitalisierung (ca. 280 Millionen CA$) der weltweit drittgrößte Konzern der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...