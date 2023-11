Neu aufgeflammte Zinssorgen belasteten vor dem Wochenende die Aktienstimmung in Deutschland. Nun warten die Investoren mit Spannung auf neue Wirtschaftszahlen. Fallen sie nicht zu schlecht aus, könnte der DAX seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Auch weitere Quartalszahlen dürften auf Interesse stoßen. Der Wochenausblick. Statistisch gehört der November zu den richtig guten Börsen-Monaten. Auch in diesem Jahr hat der November gut begonnen, der Deutsche Aktienindex DAX erreichte am Donnerstag mit 15.364 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...