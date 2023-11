* Keine Diskussion erwünscht* Eine ganz einfache Antwort* Goldminenaktien als zusätzlicher Schutz

Liebe Leser,



in zahlreichen Zentralbanken laufen längst Vorbereitungen, Digitale Zentralbankwährungen zu schaffen. Am 18. Oktober 2023 gab der EZB-Rat den Abschluss einer "zweijährigen Untersuchungsphase zu Ausgestaltung und Bereitstellung eines digitalen Euro" bekannt und gab den Startschuss für die nun folgende Vorbereitungsphase.



Einige Wochen zuvor ist ein vielsagender Artikel des Central Banking Institute erschienen, der sich mit dem brisanten Thema "Digitale Zentralbankwährungen" befasst. "Warum Angst, Paranoia und Misstrauen um Digitale Zentralbankwährungen herumschwirren", lautet die vielsagende Überschrift dieses rundum polemischen Beitrags.



"Populisten und Verschwörungstheoretiker verstärken die Bedenken der Öffentlichkeit in Bezug auf Digitale Zentralbankwährungen", beklagt der Autor dieses Artikels. Dann stellt er die aus Sicht eines Zentralbankers wohl entscheidende Frage: "Was können Zentralbanken dagegen tun?"

