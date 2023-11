Statistisch betrachtet, stehen die Chancen für weitere Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt auch in der neuen Woche gut. In den vergangenen zehn Jahren war der Monat November aus Anlegersicht erfreulich, ging es doch mit dem DAX im Schnitt um dreieinhalb Prozent nach oben. Doch ein paar Aspekte dämpfen die Kauflaune. Auch in diesem Jahr hat der November gut begonnen, der Deutsche Aktienindex DAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...