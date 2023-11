Globale Kooperation zur Durchsetzung des Krypto-Vermögensberichtsrahmens - CARF

Am 10. November 2023 markierte eine beispiellose internationale Zusammenarbeit den Weg für eine neuartige Ära in der Finanzwelt. Eine umfangreiche Gruppe von Ländern, darunter führende Wirtschaftsnationen und kleinere Staaten, vereinte sich, um den Krypto-Vermögensberichtsrahmen (Crypto-Asset Reporting Framework, CARF) zu implementieren, entwickelt von der OECD.

Ein Schritt wie dieser spiegelt die wachsende Notwendigkeit wider, sich an die rasante Entwicklung und das Wachstum des Krypto-Vermögensmarktes anzupassen und die Transparenz in der globalen Besteuerung zu wahren. Die konsequente und zeitnahe Umsetzung des CARF zielt darauf ab, die Steuerkonformität zu verbessern und Steuerhinterziehung einzudämmen, was wiederum zur Entlastung steuerlich korrekter Bürger beiträgt.

G20-Initiative zur Implementierung des CARF

Die Implementierung des CARF stellt einen bedeutenden Wendepunkt in der internationalen Steuerpolitik dar. Dieser Schritt, gefördert durch das Gipfeltreffen in Neu-Delhi, spiegelt das gemeinsame Bestreben der G20-Länder wider, eine gerechtere und transparentere Besteuerung von Krypto-Assets zu gewährleisten.

Besonders hervorzuheben ist die Zielsetzung des CARF, einen standardisierten Rahmen für den Austausch von Steuerinformationen über Krypto-Transaktionen zu schaffen. Dieser Rahmen wird es ermöglichen, Informationen über Transaktionen mit Krypto-Assets automatisch und jährlich zwischen den Steuerbehörden der jeweiligen Wohnsitzländer der Steuerpflichtigen auszutauschen.

G20 | What really means the Crypto Regulation Roadmap (CARF) prescribed by the IMF-FSB and adopted at the Summit.



• User Protection/Market Supervision

• No Ban but not a Legal Tender

• Regulations implemented for 2025G20Summit2023 Cryptocurrency pic.twitter.com/bxmyRVT3Hd - Ingrid ? (@IBcroc) September 10, 2023

G20 betont damit ihre Entschlossenheit, die Steuertransparenz im digitalen Zeitalter zu stärken und potenzielle Schlupflöcher für Steuerhinterziehung zu schließen. Die Umsetzung des CARF durch die G20-Länder verdeutlicht nicht nur die wachsende Bedeutung des Krypto-Marktes, sondern auch die Notwendigkeit einer koordinierten internationalen Antwort auf die damit verbundenen steuerlichen Herausforderungen.

Durch die Anwendung des CARF wird die Berichterstattung über Krypto-Vermögenswerte standardisiert und vereinheitlicht, was eine wesentliche Voraussetzung für eine effektive Besteuerung und Überwachung dieser schnell wachsenden Anlageklasse ist. Die G20 unterstreicht damit ihr Engagement für eine global vernetzte und gerechte Steuerpolitik, die an die Dynamik des 21. Jahrhunderts angepasst ist. Diese Maßnahme ist ein klares Signal an die internationale Gemeinschaft, dass die Regulierung und Besteuerung von Krypto-Assets eine Priorität darstellt und aktiv angegangen wird.

47 countries, have committed to collectively participate in the implementation of the Crypto-Asset Reporting Framework (CARF).

The CARF is a new international standard developed by the OECD for the automatic exchange of information among tax authorities.CryptoNews pic.twitter.com/SkFbBcBObT - Akwan Capital (@AkwanCapital) November 10, 2023

Initiative zur Implementierung des CARF spiegelt auch die zunehmende Akzeptanz und Integration von Krypto-Assets in das globale Finanzsystem wider. Durch die Etablierung eines internationalen Standards für den Informationsaustausch über Krypto-Transaktionen wird nicht nur die Transparenz erhöht, sondern auch das Vertrauen in den Krypto-Markt gestärkt.

So eine Maßnahme ist ein wichtiger Schritt, um die Legitimität und Stabilität des Krypto-Marktes zu sichern und gleichzeitig den Schutz der Steuersysteme zu gewährleisten. Diese Entwicklung zeigt deutlich, dass die G20-Länder bereit sind, die Herausforderungen und Chancen, die sich durch die digitale Transformation des Finanzsektors ergeben, proaktiv anzugehen und eine führende Rolle bei der Gestaltung des zukünftigen Steuerumfelds einzunehmen.

Anpassung an nationale Gesetze und internationale Kooperation

Die Anpassung des CARF an nationale Gesetze stellt für die beteiligten Länder eine herausfordernde, aber wesentliche Aufgabe dar. Jede Jurisdiktion, die den Markt für Krypto-Assets beherbergt, verpflichtet sich, den CARF bis spätestens 2027 in ihr nationales Recht zu integrieren. Diese ehrgeizige Zeitlinie spiegelt das dringende Bedürfnis wider, eine effiziente und wirksame Regulierung des Krypto-Marktes zu etablieren.

Auch die Umsetzung des CARF in nationales Recht erfordert nicht nur eine sorgfältige Anpassung an bestehende Gesetzgebungen, sondern auch die Berücksichtigung der einzigartigen Charakteristika jedes Marktes. Dieser Prozess wird eine fein abgestimmte Balance zwischen der Bewahrung der nationalen Souveränität in Steuerangelegenheiten und der Erfüllung internationaler Vereinbarungen erfordern.

[NEWS] 48 countries and jurisdictions commit to implementing new OECD tax transparency framework for crypto-assets in time to commence exchanges by 2027.



https://t.co/xRRcwfTXVGCARF taxtransparency pic.twitter.com/9PZZ93juYT - OECD Tax (@OECDtax) November 10, 2023

Ein weiterer wesentlicher Aspekt dieser Anpassung ist die Integration des geänderten Gemeinsamen Meldestandards (Common Reporting Standard, CRS), der ebenfalls von der OECD initiiert wurde. Dieser Schritt soll die Kohärenz und Effizienz im globalen Informationsaustausch stärken und gleichzeitig die Anforderungen der unterschiedlichen nationalen Gesetzgebungen berücksichtigen. Die parallele Implementierung des CRS und des CARF unterstreicht das Bestreben, eine umfassende und einheitliche Lösung für die Herausforderungen der internationalen Steuertransparenz zu schaffen.

Dieser integrierte Ansatz ist entscheidend, um eine lückenlose und effektive Erfassung und Meldung von Finanzinformationen über Grenzen hinweg zu gewährleisten. Die Kooperation zwischen den Unterzeichnerstaaten in diesem Prozess betont die Notwendigkeit einer starken internationalen Zusammenarbeit, um die Ziele der Steuertransparenz und -gerechtigkeit zu erreichen.

Solche Anpassungen spiegeln ein neues Niveau der internationalen Koordination und Zusammenarbeit im Finanzsektor wider. Die rasche Entwicklung und der Einfluss des Krypto-Marktes erfordern eine agile und proaktive Antwort der nationalen Gesetzgeber, die sowohl den Bedürfnissen des Marktes als auch den Anforderungen des internationalen Steuerrechts gerecht wird.

Bemühungen, den CARF und CRS nahtlos in die nationalen Gesetze zu integrieren, sind ein klares Zeichen für das Engagement der internationalen Gemeinschaft, die Integrität und Transparenz des globalen Finanzsystems zu stärken. Diese historische Kooperation zwischen Ländern verschiedener Größe und wirtschaftlicher Ausrichtung stellt einen Meilenstein in der globalen Finanzregulierung dar und wird als Vorbild für zukünftige internationale Vereinbarungen im Finanzsektor dienen.

Auswirkungen auf Indien und globale Transparenz

Für Indien bedeutet die Implementierung des CARF und der Änderungen am CRS eine signifikante Veränderung in der Behandlung von Krypto-Transaktionen und ausländischen Finanzkonten. Indische Bürger, die Krypto-Assets auf ausländischen Plattformen handeln, werden nun in den Geltungsbereich des automatischen Informationsaustauschs einbezogen.

Diese Entwicklung macht es für indische Steuerpflichtige praktisch unmöglich, solche Transaktionen vor den Steuerbehörden zu verbergen. Die erweiterte Transparenz, die durch den CARF und die CRS-Änderungen eingeführt wird, stellt einen wesentlichen Schritt in Richtung einer effektiveren Steuerverwaltung und -durchsetzung in Indien dar, indem sie die Lücken schließt, die bisher die Steuerhinterziehung ermöglichten.

South Korea has joined 47 other nations in supporting the Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), an international initiative for the automatic exchange of tax information related to cryptocurrency transactions. pic.twitter.com/7aOLeECSop - Rios Thanh Vân (@72iYk1jEF4) November 11, 2023

Die globale Transparenz wird durch die Erweiterung des CRS verstärkt, die eine präzisere und umfassendere Berichterstattung über ausländische Finanzkonten und Vermögenswerte vorsieht. Dies wird es den indischen Steuerbehörden ermöglichen, einen detaillierteren Einblick in die ausländischen Vermögenswerte indischer Steuerzahler zu erhalten, was die Entdeckung von unversteuerten Einkünften und Vermögenswerten erleichtert.

Jene Änderungen werden so konzipiert, dass sie den Bedürfnissen der 21. Jahrhunderts gerecht werden und das globale Steuersystem fairer und nachhaltiger gestalten. Die Maßnahmen zielen darauf ab, die Steuerflucht zu erschweren und die Steuermoral zu erhöhen, indem sie sicherstellen, dass alle Bürger ihren gerechten Beitrag leisten.

Auch hat die G20 den Bericht der OECD zur Steigerung der internationalen Steuertransparenz im Immobiliensektor und den Global Forum Bericht zur Erleichterung der Nutzung von steuerlichen Abkommensinformationen für nichtsteuerliche Zwecke zur Kenntnis genommen. Diese Entwicklungen werden auch Auswirkungen auf Indien haben, indem sie die Verwendung von Informationen, die durch Steuerabkommen ausgetauscht werden, für eine breitere Palette von regulatorischen Zwecken ermöglichen.

