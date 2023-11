Plug Power's 2 Grossaufträge über insgesamt 830 MW Elektrolyseurkapazität vom 11. Oktober, die Erfolge bei dem 7 Mrd USD-Subventionsregen des DoE wenig später - alles perdu, wenn man sich die Kursentwicklung als Reaktion auf die katastrophalen Quartalszahlen anschaut. Am 9.11. um 16:30 Uhr New Yorker Zeit stellte sich Plug Power dem Urteil des Kapitalmarktes. Und es fiel vernichtend aus: In einem Tag annähernd halbierter Kurs. Es kam einfach zuviel zusammen: Mit einem Umsatzwachstum von rund 5% im Vorjahresvergleich verfehlte man nicht nur um Längen die Analystenerwartungen, die von plus 20% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...