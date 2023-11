© Foto: Peter Morgan - picture alliance/AP Images



Ob wir weiterhin steigende Kurse sehen, wird sich wohl in den USA entscheiden und da kracht es gewaltig. Jerome Powell bringt die Zinsängste zurück, Moody's stuft die USA ab und Nvidia könnte sich mit Joe Biden streiten!Der Chef der amerikanischen Notenbank hat nicht ohne Grund die Zinsängste der Anleger wieder erweckt. Bereits kommenden Dienstag stehen die US-Inflationsdaten auf der Agenda. Die dürften erst einmal die Richtung an den US-Börsen vorgeben. Liegt die amerikanische Inflationsrate unter den Erwartungen, dann dürften die Zinsängste wieder abnehmen und die Jahresendrallye wieder an Schwung zulegen. Ist das umgekehrte der Fall, steht die Jahresendrallye auf noch wackeligeren Beinen …