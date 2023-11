Die Welt der Edelmetalle ist stets in Bewegung, geprägt von ökonomischen Schwankungen und technologischen Fortschritten. In dieser Woche haben Platin und Palladium, zwei Schlüsselelemente in der Welt der Edelmetalle, eine bemerkenswerte Entwicklung erlebt. Beide Metalle schlossen die Woche leider im negativen Bereich ab, mit Platin bei 845 US-Dollar und einem Rückgang von -9.3 %, sowie Palladium bei 961 US-Dollar und einem Minus von -13.8 %. Diese Zahlen spiegeln nicht nur die gegenwärtige Marktsituation wider, sondern werfen auch Fragen über die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...