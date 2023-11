PASADENA, Kalifornien (IT-Times) - Batterieelektrische Schulbusse der chinesischen BYD Company wurden in das Vertragswerk der kalifornischen Behörde DGS aufgenommen. Die BYD (Build Your Dreams) Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296) mit Sitz in Shenzhen, will von staatlichen Programmen profitieren und bietet...

Den vollständigen Artikel lesen ...