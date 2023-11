Vor, zurück, und wieder vor...: Wochenrückblick KW 45-2023 - Außer Spesen eigentlich nix gewesen!

Anzeige / Werbung

Nach einem positiven Start gingen die Finanzmärkte vergangene Woche etwas in die Knie, bevor die Risikobereitschaft am Freitag zunahm und die Aktienkurse wieder anzogen.

die Stimmung der Investoren wurde etwas gedämpft, als Jerome Powell in einer eher "hawkischen'-Rede angedeutet hatte, dass der geldpolitische Straffungszyklus in den USA möglicherweise noch nicht vorbei ist. Der Vorsitzende der Fed betonte, dass die nächsten Daten zu Inflation und wirtschaftlicher Aktivität entscheidend sein würden. Trotz eines insgesamt positiven Trends zu Wochenbeginn setzten zur "Wochenmitte" Gewinnmitnahmen ein, die aber durch einen starken Freitag wieder weitestgehend ausgeglichen werden konnten.

Bei den Industriemetallen konnte sich Kupfer stabilisieren und notiert in London weiterhin über der 8.000,- USD-Marke. Auch Aluminium schlägt sich wacker im Beriech 2.240,- USD, während Zinn und Zink sogar auf rund 24.800,- bzw. 2.600,- USD steigen konnten.

Im Bereich der Edelmetalle setzt China weiterhin auf Gold und erhöhte seine Reserven im Oktober bereits zum zwölften Mal in Folge, Laut dem World Gold Council sogar um 23 Tonnen! Dennoch distanziert sich die Feinunze Gold wieder etwas von seiner 2.000,- USD-Marke, und notiert bei etwa 1.970,- USD je Feinunze!

Fazit und Ausblick:

In der kommenden Woche stehen die US-Oktober-Verbraucherpreise am Dienstag, gefolgt von den Erzeugerpreisen am Mittwoch auf der Agenda, ebenso wie am Mittwoch noch die chinesische Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze. Die Entwicklung der US-Inflation bleibt zunächst das Zünglein an der Waage. Erwartungsgemäß sollten die Preise zwischen September und Oktober nur um 0,1 % gestiegen sein, aber nicht nur aufgrund einer Entspannung an der Inflationsfront, sondern vor allem aus technischen Gründen.

Von Seiten der Unternehmensmeldungen wird es nun ruhiger, wenngleich noch mit beispielsweise Infineon, Siemens AG, Cisco, Vodafone, Home Depot, Tencent Walmart und Applied Materials einige gewichtige Marktteilnehmer ihre Bücher öffnen.

An der Rohstofffront scheinen sich die Wogen allmählich zu glätten und die Preise einen Boden auszubilden, während die meisten Rohstoffunternehmen auf mehr Jahrestiefs notieren. Hier tun sich hervorragende Investitionschancen auf, wie Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen können.

