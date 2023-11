Eine besondere Promotion unter dem Titel "Freundliches Shandong, Bemerkenswertes Shandong" wurde am 10. November im Beijing Exhibition Center of China gestartet. Damit möchte die Provinz ihre Willkommenskultur zum Ausdruck bringen und Menschen aus aller Welt zu einem Besuch einladen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231111145453/de/

China's Shandong launches promotion activity of "Friendly Shandong, remarkable Shandong" on November 10. (Graphic: Business Wire)

Rund 500 Gäste aus unterschiedlichen Bereichen und fast 200 Journalisten aus China und dem Ausland nahmen an dem Ereignis teil und genossen die Gastfreundschaft und Spezialitäten aus Shandong.

Die Provinz Shandong liegt im Osten von China. Sie ist stark bevölkert, und verfügt über eine weit entwickelte Wirtschaft und eine reiche Kultur. Mit dem Event möchte Shandong der Welt seinen Charme, seine schöne und majestätische Landschaft und seine duftenden lokalen Spezialitäten zeigen. Darüber signalisiert die Provinz damit ihre Weltoffenheit und die Bereitschaft, mit anderen Teilen der Welt zu kooperieren und dadurch gemeinsam mehr zu erreichen.

Shandong bietet eine Fertigungsindustrie mit einem kompletten System und einer soliden Grundlage. Modernste Ausrüstung ist das Rückgrat der Industrie und macht Shandong zu einer starken Provinz.

Beispiele für die Intelligente Produktion von Shandong sind die weltweit größte und funktionalste Plattform für Fischzucht Guoxin 1, der weltweit erste Dieselmotor mit einer thermischen Effizienz von 52,28%, China's erster Skiwachs-Lkw mit komplett eigenem Patent und der Schwerlaster Huanghe X7 mit ultraniedrigem Windwiderstand und ultrahoher thermaler Effizienz.

Während des Events wurden mehrere handgefertigte Produkte aus Shandong zum Highlight, wie zum Beispiel mechanische Uhren und Armbanduhren aus der Stadt Zibo mit einer jahrtausendalten Geschichte, die aus Mahagoni und Metallkeramik gefertigt sind, oder Haarspangen, die chinesische Tradition und die letzte Mode miteinander verbinden.

Mehrere moderne Technologien fanden während dieses Events Anwendung. Die Zuschauer konnten mit VR und AR in die Kultur und die Landschaft von Shandong eintauchen und so die Provinz multidimensional erkunden, denn "die Szene wechselt jedes Mal, wenn man sich bewegt".

Darüber hinaus gab es lokale Spezialitäten wie Zhanhua Winter-Jujube, Changyu Wein, Weixian Radieschen oder Rushan Austern. Dies wurde kombiniert mit smarten Druckern und intelligenten Robotern.

In den vergangenen Jahren hat Shandong den Ausbau der Infrastruktur in Bereichen wie Cloud Computing und künstliche Intelligenz beschleunigt. Dies eröffnet Informationskanäle für werthaltige wirtschaftliche Entwicklung. Die Digitalisierung hat Unternehmen, Industrien und Regionen beflügelt. All diese Errungenschaften wurden auf dem Event präsentiert.

Menschen aus Shandong sind aus Sicht des Veranstalters gastfreundlich, moralisch integer, offen, tolerant und zivilisiert. Deshalb sei diese Provinz energiegeladen und immer auf der Höhe der Zeit.

"Wir heißen alle in Shandong willkommen, damit sie unsere Gastfreundschaft und unsere guten Produkte genießen können. So möchten wir Freundschaften schließen und die Entwicklung vorantreiben, damit wir gemeinsam die Zukunft gestalten," kommentierte der Veranstalter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231111145453/de/

Contacts:

Kontakt: E. Pan

E-Mail: evisionsinfo@gmail.com