MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Zahlen per Smartphone:

Noch immer gibt es arme Menschen in Deutschland, denen es schwerfällt, ein Konto zu eröffnen - selbst auf Guthabenbasis. Und das, obwohl das Gesetz das vorschreibt. Und was ist mit Verbraucherinnen und Verbrauchern, die beim Einsatz von Kreditkarten schnell den Überblick über ihre Finanzen verlieren und in die Überschuldung zu rutschen drohen? Bargeld ganz abzuschaffen, ist deshalb kein gangbarer Weg. Auch Läden, die schon heute kein Bares mehr annehmen, schließen damit eine Konsumentengruppe völlig aus./yyzz/DP/mis