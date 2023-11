Phoenix Mecano Management AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Phoenix Mecano kündigt Aktienrückkaufprogramm via zweite Handelslinie an



13.11.2023 / 07:00 CET/CEST

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Das Aktienrückkaufprogramm zum Festpreis ist abgeschlossen. Dabei haben die Aktionäre 1073 Namenaktien angedient. Phoenix Mecano wird ab dem 15. November 2023 ein neues Aktienrückkaufprogramm via eine zweite Handelslinie starten. Stein am Rhein/Kloten 13. November 2023. Am 26. Oktober 2023 hat die Phoenix Mecano angekündigt, über ein Festpreisverfahren eigene Namenaktien im Gegenwert von bis zu CHF 15'000'000 zum Angebotspreis von CHF 367 pro Namenaktie zurückzukaufen. Auf Basis des Festpreises entsprach dies maximal 40'871 Namenaktien oder maximal 4.26% des Aktienkapitals der Gesellschaft. Die Angebotsfrist dauerte vom 27. Oktober bis zum 10. November 2023 (12.00 Uhr MEZ). Im Rahmen des Rückkaufangebots wurden seitens Aktionärinnen und Aktionäre 1073 Namenaktien angedient. Diese Anzahl liegt unter dem maximalen Transaktionsvolumen, weshalb sämtliche Angebote der Aktionärinnen und Aktionäre berücksichtigt werden können. Die Auszahlung des Nettorückkaufpreises, d.h. Angebotspreis abzüglich 35% Verrechnungssteuer auf der Differenz zwischen Angebotspreis und Nennwert gegen Lieferung der Namenaktien erfolgt am 14. November 2023 (Valutadatum). Wie bereits angekündigt, wird die Phoenix Mecano im Anschluss an das Rückkaufangebot zum Festpreis ein neues Aktienrückkaufprogramm via eine zweite Handelslinie lancieren. Phoenix Mecano beauftragt die Zürcher Kantonalbank, ab dem 15. November 2023 auf der zweiten Handelslinie an der SIX Swiss Exchange, Namenaktien bis zu einem Anschaffungswert von maximal CHF 29'606'209 und bis längstens zum 14. November 2025 zurückzukaufen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, an zukünftigen Generalversammlungen die Vernichtung der zurückgekauften Namenaktien zu beantragen und somit das Kapital entsprechend herabzusetzen, was zu einer nachhaltigen Gewinnverdichtung führen wird. Detaillierte Informationen zum weiteren Aktienrückkaufprogramm finden Sie im offiziellen Rückkaufinserat. www.phoenix-mecano.com Weitere Auskünfte:

Phoenix Mecano Management

Dr. Rochus Kobler / CEO

Lindenstrasse 23, CH-8302 Kloten

Telefon: +41 (0)43 255 4 255

info@phoenix-mecano.com

www.phoenix-mecano.com Über Phoenix Mecano

Phoenix Mecano ist ein global aufgestelltes Technologieunternehmen in den Bereichen der Gehäusetechnik und industriellen Komponenten und in vielen Märkten führend. Die Gruppe mit Hauptsitz in Stein am Rhein beschäftigt weltweit rund 8000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 793 Mio. Das Unternehmen ist fokussiert auf die Herstellung von Nischenprodukten und Systemlösungen für Kunden aus Maschinen- und Anlagenbau, Mess- und Regeltechnik, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, alternative Energien sowie aus dem Wohn- und Pflegebereich. Phoenix Mecano wurde 1975 gegründet und ist seit 1988 an der Schweizer Börse kotiert.

