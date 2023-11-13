Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Orascom Development Holding AG gibt die Finanzergebnisse ihrer ägyptischen Tochtergesellschaft (ODE) für die ersten neun Monate 2023 bekannt.
Altdorf, 13. November 2023 - Orascom Development Holding AG (ODH) gibt bekannt, dass Orascom Development Egypt (ODE), die grösste ägyptische Tochtergesellschaft der Gruppe, ihre Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2023 veröffentlicht hat.
Die entsprechende Medienmitteilung sowie eine Präsentation finden Sie unter dem folgenden link:
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Die Ergebnisse von Orascom Development Holding (ODH) für die ersten neun Monate 2023 werden wie geplant am Donnerstag, 16. November 2023, um 7:00 Uhr MEZ, bekannt gegeben.
Über Orascom Development Holding AG:
Orascom Development Holding ist ein führender internationaler Projektentwickler, der sich auf lebendige, integrierte Städte in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika spezialisiert hat. Seit mehr als 30 Jahren ist Orascom Development ein Pionier bei der Schaffung von Reisezielen, an denen Menschen inspiriert werden, zu leben, zu arbeiten und sich zu amüsieren. Von der phantastischen ägyptischen Küstenstadt El Gouna am Roten Meer bis hin zur atemberaubenden Ganzjahres-Bergdestination Andermatt in den Schweizer Alpen ist jede der Masterplan-Destinationen ein Zeugnis für das Engagement von Orascom Development in der Gestaltung von schönen Orten. Die integrierten Städte verbinden harmonisch Wohngebiete mit privaten Villen und Apartments, Hotels und preisgekrönten Freizeit- und Geschäftseinrichtungen - darunter Golfplätze, Yachthäfen, Sportanlagen, Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants.
Orascom Development besitzt eine Landfläche von mehr als 100 Millionen Quadratmetern, von denen fast 40% bereits erschlossen sind oder sich in der Entwicklung zu florierenden Destinationen in Ägypten (El Gouna, Makadi Heights, O West, Taba Heights und Byoum), in den GCC-Staaten (The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman) und in Europa (Andermatt Swiss Alps in der Schweiz, Luštica Bay in Montenegro und West Carclaze Garden Village in Grossbritannien) befinden. Das Hotelportfolio von Orascom Development umfasst 33 Premium- und Luxushotels mit mehr als 7.000 Zimmern in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika. Die Aktien von ODH sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Für weitere Informationen siehe auch https://www.orascomdh.com/.
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Email: ir@orascomdh.com
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1771101 13.11.2023 CET/CEST