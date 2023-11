Der DAX (WKN: 846900) hat am Freitag einen Dämpfer erlitten und sich mit Abgaben ins Wochenende verabschiedet. Hierdurch schrumpfte auch das Wochenplus deutlich zusammen. Letztlich legte das größte Börsenbarometer nur 45 Punkte bzw. +0,3% auf 15.234 Punkte zu. Am Donnerstag hatte Fed-Chef Powell die jüngste Zinseuphorie mit seinen Äußerungen wieder etwas gedämpft. US-Anleger zeigten sich am Freitag davon aber unbeeindruckt. Wie geht es jetzt weiter? ...

