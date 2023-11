© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Sind die Zinserhöhungen wirklich vorbei? Die neuesten Inflationsdaten aus den USA in dieser Woche dürften dafür wichtige Hinweise liefern. Der Wochenausblick von Lars Wißler, Chef unseres Börsendienstes Aktie der Woche.In der vergangenen Woche haben die amerikanischen Märkte noch einmal höher geschoben, obwohl eigentlich die Luft sehr dünn geworden ist. In dieser Woche wird es wirklich spannend. Am Dienstag erwarten wir die Consumer und Producer Price Index Daten (CPI und PPI), die ausschlaggebend für die Einschätzung der Inflation sind. Es hat sich zuletzt der Eindruck verstärkt, dass die Inflation unter Kontrolle und der Zyklus vorerst abgeschlossen ist. Die Frage ist, können die Daten in …