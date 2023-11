EQS-News: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognose

EV Digital Invest AG: Operative Entwicklung in herausforderndem Marktumfeld übertrifft Analystenschätzung



13.11.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG



EV Digital Invest AG: Operative Entwicklung in herausforderndem Marktumfeld übertrifft Analystenschätzung Angepasster Ausblick für Gesamtjahr 2023 übertrifft Analystenschätzung und bestätigt damit solide operative Entwicklung in anspruchsvollem Marktumfeld

Indikative Geschäftszahlen 1. bis 3. Quartal 2023: Operative Einnahmen 3,1 Mio. EUR und operatives EBIT -1,3 Mio. EUR

Strategische Entwicklung zu einem vollintegrierten Anbieter für digitale Investments in verschiedenen Asset-Klassen schreitet planmäßig voran Berlin, 13. November 2023. Die EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5), Betreiber der digitalen Investmentplattformen "Engel & Völkers Digital Invest" sowie "Digital Invest Assets", blickt für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023 auf eine insgesamt solide operative Entwicklung zurück und hat wichtige Meilensteine bei der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells erreicht. Zudem übertrifft der aktualisierte Ausblick für das Gesamtjahr 2023 auf Basis der Geschäftszahlen1) vom 1. bis zum 3. Quartal die aktuelle Analystenschätzung.



Geschäftsentwicklung Q1-Q3 20231): erfolgreiche Projektfinanzierungen und solide operative Entwicklung

Die operativen Einnahmen erreichten in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 3,1 Mio. EUR (Q1-Q3 2022: 3,3 Mio. EUR2)). Das operative EBIT betrug -1,3 Mio. EUR (Q1-Q3 2022: -0,8 Mio. EUR2)). Das Finanzierungsvolumen3) ging im Vergleich zum Vorjahresquartal krisenbedingt auf 25,8 Mio. EUR zurück (Q1-Q3 2022: 36,5 Mio. EUR). Im gleichen Zeitraum investierten Anleger über die Investment-Plattform "Engel & Völkers Digital Invest" 20,1 Mio. EUR (Q1-Q3 2022: 43,4 Mio. EUR)4). An Anleger zurückgeführt wurden bis September 2023 20,5 Mio. EUR (Q1-Q3 2022: 18,7 Mio. EUR).



Marc Laubenheimer, Co-CEO der EV Digital Invest AG: "Wir blicken auf ereignisreiche drei Quartale in einem außerordentlich schwierigen Marktumfeld zurück. Dennoch ist es unserem Team in diesem Zeitraum gelungen, das Unternehmen gleichermaßen operativ wie strategisch voranzubringen. Zum einen werden wir das Geschäftsjahr 2023 voraussichtlich deutlich besser als zunächst erwartet abschließen. Diese Entwicklung zeigt, dass unser Geschäftsmodell trotz der größten Krise im Immobilienmarkt seit Jahren nach wie vor nachgefragt und tragfähig ist. Zum anderen gehen wir mit der aktuellen Übernahme der wevest Vermögensverwaltung AG und weiteren strategischen Produktinitiativen, einen großen Schritt in der Entwicklung zu einem vollintegrierten Anbieter für digitale Investments in verschiedenen Asset-Klassen."



EV Digital Invest AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2023:

Der Vorstand der EV Digital Invest AG geht für das aktuelle Geschäftsjahr 2023 davon aus, dass sowohl die operativen Einnahmen (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge reduziert um einmalige Sondereffekte) als auch das operative Ergebnis über der aktuellen Analystenschätzung liegen werden. Die operativen Einnahmen werden im Vergleich zur aktuellen Analystenschätzung um 40 Prozent bis 60 Prozent höher erwartet, trotz der Entscheidung, in dieser Marktphase, die Risikostrategie nochmals restriktiver auszurichten. Das operative Ergebnis wird mit 5 Prozent bis 15 Prozent ebenfalls besser erwartet als in der aktuellen Analystenmeinung abgebildet. Neben der Stabilisierung des Immobilienfinanzierungsgeschäfts liegt der Fokus weiterhin auf den geplanten Produktinnovationen und der Etablierung der neuen Marke "Digital Invest Assets". Das Ziel ist durch diese strategische Ausrichtung gestärkt aus der schwierigen Marktsituation hervorzugehen. Die aktuelle Analystenschätzung sieht für das Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 2,8 Mio. EUR und ein EBIT von -3,9 Mio. EUR vor.



Vor dem Hintergrund des nach wie vor herausfordernden Marktumfeldes gibt der Vorstand der EV Digital Invest AG für die Folgejahre weiterhin keine konkrete Prognose ab.



Über EV Digital Invest AG

Die EV Digital Invest AG, Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, bietet Investoren auf ihren digitalen Investmentplattformen ein breites Produkt- und Serviceangebot über verschiedene Anlageklassen - von Immobilien über ETFs bis hin zur vollständigen Vermögensverwaltung. Mit einer nachhaltigen und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie verfügt das Unternehmen über eine starke Positionierung in attraktiven Wachstumsmärkten.



Unter der Marke "Engel & Völkers Digital Invest" erhalten Investoren die Chance, sich als Co-Investoren an ausgewählten Immobilienprojekten zu beteiligen. Als qualitätsführende Plattform im Bereich der digitalen Immobilieninvestition und -finanzierung sowie als Teil des globalen Lizenzpartner-Netzwerks von Engel & Völkers verfügt sie über eine außerordentlich hohe Markenbekanntheit. Die EV Digital Invest AG hat Immobilienprojekte mit über 230 Mio. Euro finanziert.



Unter der Marke "Digital Invest Assets" bietet das Unternehmen zudem digitale Investmentmöglichkeiten ohne Immobilienbezug an. Das Angebot umfasst effiziente ETF-Portfolios für den allgemeinen Vermögenserhalt & -aufbau sowie individuelle Anlagelösungen - maßgeschneidert auf die Bedürfnisse und Ziele vermögender Kunden/Investoren.



Mehr Informationen:

www.ev-digitalinvest.de

www.digitalinvest-assets.de



ENGEL & VÖLKERS DIGITAL INVEST

EV Digital Invest AG

Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG

Joachimsthaler Str. 12

10719 Berlin

www.ev-digitalinvest.de



Kontakt:

Kirchhoff Consult, Jan Hutterer

Borselstraße 20, 22765 Hamburg

Phone: +49 40 60 91 86 65

E-mail: ev-digitalinvest@kirchhoff.de



1) Geschäftszahlen Q1-Q3 2023 sind indikativ und stellen keine abgeschlossene Finanzberichterstattung dar (u.a. wurden keine Abgrenzungsbuchungen vorgenommen, Rückstellungen wurden nur zum Zwischenabschluss 30.06.2023 berücksichtigt).



2) Um die Kosten und Sondereffekte des Börsengangs bereinigte Geschäftszahlen.



3) Das Finanzierungsvolumen beschreibt zum genannten Stichtag das vertraglich vereinbarte zu vermittelnde Projektvolumen (Gesamtinvestitionen der Anleger sowie die Co-Finanzierung durch institutionelle Partner). Maßgeblich für diese Kennzahl ist das Datum der Vertragsunterschrift des Vermittlungsvertrages.



4) Das Platzierungsvolumen beschreibt zum genannten Stichtag das ausschließlich bereits durch Anleger über die Investmentplattform "Engel & Völkers Digital Invest" investierte Anlegervolumen.



13.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com