News von Trading-Treff.de Der DAX-Wochenstart beginnt mit einer erneuten Konsolidierung. Nach dem starken Nasdaq-Run folgen diese Tradingideen am Montag den 13.11.2023. Das Video vom Sonntag als Basis der Analyse ist hier abgelegt: DAX an der großen Trendlinie abgeprallt Noch am Donnerstag hatten wir die große Abwärtstrendlinie im DAX erreicht und sie in der Morgenanalyse am 10.11.2023 wie folgt dargestellt: Der Freitag startete etwas leichter und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...