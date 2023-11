Nachdem der DAX am vergangenen Freitag nach neu entfachten Zinssorgen mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 15.234,39 Punkte aus dem Handel ging, ist auch zum Wochenstart wenig neuer Schwung zu erwarten. Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex mit 0,06 Prozent knapp im Plus auf 15.245 Punkte.Anleger am deutschen Aktienmarkt warten zum Start in eine mit Konjunkturdaten gefüllte Woche erst einmal ab. Im Fokus stehen Inflationsdaten aus den USA, die am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...