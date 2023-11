Die Evotec-Aktie (WKN: 566480) hat vergangene Woche zwei Schritte vorwärts gemacht und einen Schritt zurück. Die zuvor präsentierten Quartalszahlen waren sehr solide. Wie so häufig kann der MDAX-Titel sein Kursgewinne jedoch nicht vollständig halten. Ist die Aktie einfach noch zu teuer? Evotec vorgestellt Evotec mit Sitz in Hamburg ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich der pharmazeutischen Wirkstoffforschung. In Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...