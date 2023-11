Die 25. China Hi-Tech-Fachmesse (CHTF) wird vom 15. bis 19. November 2023 in Shenzhen (China) veranstaltet. Die diesjährige CHTF wird mit einer Gesamtausstellungsfläche von 500.000 Quadratmetern die größte in ihrer Geschichte sein. Sie bietet eine breite Auswahl an Ausstellungen, Foren und Geschäftsnetzwerken. Delegationen aus über 100 Ländern und Regionen werden daran teilnehmen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 gilt die CHTF als Wegweiser für neue Trends in der Hightech-Industrie und als Schnittstelle zwischen Innovation und Marktnachfrage. Die 25. CHTF präsentiert sich als eine globale Festveranstaltung in Bezug auf technologischen Fortschritt, wirtschaftliches Wachstum und kulturellen Austausch. Renommierte Tech-Giganten wie Huawei, ZTE, DJI, BYD und UBTECH werden in vorderster Reihe dabei sein.

Auf der diesjährigen CHTF werden außerdem zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Hidden Champions, Fortune Global 500-Unternehmen, staatliche Unternehmen und Einhörner-Unternehmen vertreten sein, die einen Einblick in noch nicht veröffentlichte Produkte und Technologien gewähren.

Besonderes Augenmerk wird auf "spezialisierte und hochentwickelte Unternehmen, die neue und einzigartige Produkte herstellen", gelegt. Diese sind als wichtiger Teil der Innovationsmatrix von Shenzhen bekannt. Diese erstklassigen Unternehmen stellen sich selbst einem weltweiten Publikum vor und präsentieren fortschrittliche Technologien und Produkte in Bereichen wie KI, intelligente Chips, mobile Kommunikation, digitale Unterhaltung, fortschrittliche Robotik und IoT.

Internationale Pavillons aus verschiedenen Ländern wie Australien, Belgien, Deutschland, Griechenland, Großbritannien, Iran, Österreich, Russland, Ungarn, VAE, u. a. stellen ihre neuesten Technologien und Produkte vor.

Die China Hi-Tech Fair 2023 bringt drei führende Technologieveranstaltungen zusammen: X-Lake Forum, 2023 Shenzhen Enterprise Innovation and Development Conference und Shenzhen X9 Alliance of Universities and Institutes Rowing League. Weltklasse-Experten, Wirtschaftsgrößen und Innovatoren sind mit dabei, um ihr Wissen und ihre Fachkenntnisse auszutauschen.

Die China Hi-Tech Fair 2023 ist der ideale Ort, um Partnerschaften aufzubauen und mit gleichgesinnten Fachleuten in Kontakt zu treten.

