MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Christian Obst sieht nach endgültigen Neunmonatszahlen keinen Anpassungsbedarf für die Markterwartungen. Dies schrieb er am Montag in seiner ersten Reaktion. Trotz geringer Bewertung und möglicher Stabilisierung der Stahlpreise hält er es zu früh für einen Einstieg./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2023 / 08:11 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0006202005