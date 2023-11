News von Trading-Treff.de Für den heutigen Handelstag hat Heiko Behrendt wieder den DAX analysiert und spannende Marken, die für Dein Trading von Interesse sein könnten, herausgearbeitet. Im Video erfährst Du, wo die Marken herkommen. Verlauf Fr. 10.11.23 Verlauf Fr. 10.11.23 - Nasdaq Rückblick: Am Freitag reagierte der DAX am Widerstand bei 15301 und fiel nach unten auf die 15243. Nach einer Erholung ging es dann weiter im Trend an die 15221 und ...

