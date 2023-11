Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank erteilt der Ratingagentur Scope die Zulassung, so die Analysten der Nord LB.Bisher akzeptiere die EZB nur die Bonitätseinschätzungen der drei großen US-Agenturen (Fitch, Moody?s und S&P), sowie die Bewertungen der kanadischen DBRS. Scope werde zukünftig als fünfte Agentur für einen Großteil der Wertpapiere anerkannt. Ausnahme: forderungsbesicherte Papiere (ABS). Laut EZB würden die ABS-Bewertungen von Scope derzeit nicht die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Der Integrationsprozess der Scope-Bewertungen in die IT-Infrastruktur der Euro-Notenbanken werde noch mehrere Monate in Anspruch nehmen. Ein expliziter Termin, ab wann genau die Scope-Ratings für geldpolitische Zwecke nutzbar würden, sei nicht kommuniziert worden. ...

