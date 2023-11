Goldinvest-Interview: Pilar Gold - Wir wollen einen Ausstoß von rund 500.000 Unzen Gold erreichen

Anzeige / Werbung Ausführliches Interview zur spannende Strategie der Pilar Gold-Gruppe mit CEO Jeremy Gray Ende letzter Woche hatte Goldinvest.de auf der Forum One-Rohstoffmesse in München Gelegenheit mit Jeremy Gray zu sprechen, CEO der privaten Gesellschaften Pilar Gold, Laiva Gold und Tucano Gold. Jeremy und seine Gruppe verfolgen eine sehr vielversprechende Strategie, bei der sie in Schwierigkeiten geratene Goldminen zu "Schnäppchenpreisen" erwerben und wieder in Produktion bringen. Wir ließen uns von Jeremy mehr darüber, über den aktuellen Stand der Dinge der einzelnen Minen und sowie über seine Pläne für die Zukunft erläutern.

