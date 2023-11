Vaduz (ots) -Die Regierung wird 2024 erneut den Preis für familienfreundliche Unternehmen vergeben. Nach den ersten beiden Preisverleihungen in 2019 und 2021 wurde der Zweijahresrhythmus für eine Neuausrichtung unterbrochen.Beim "Preis für familienfreundliche Unternehmen" handelt es sich um eine Zertifizierung mit dem Ziel, dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen sowie Unternehmen mit vorbildlichen Massnahmen zur Förderung der Gleichstellung in der Gesellschaft zu würdigen.Angesichts des Fachkräftemangels und des Wettbewerbs um Talente steht die liechtensteinische Wirtschaft vor grossen Herausforderungen. Employer Branding und die umfassende Gestaltung bedürfnisgerechter Arbeitsbedingungen sind für die Rekrutierung und Bindung bestehender Fachkräfte wesentlich.Da die Unternehmensgrösse ausschlaggebend ist, wenn es um die Finanzierung und Ausgestaltung von Massnahmen geht, wird der Preis für familienfreundliche Unternehmen in verschiedenen Kategorien verliehen. Die Bewertung erfolgt auf Basis der weltweit bekannten und etablierten Methodik zur Analyse der Arbeitsplatzkultur des "Great Place to Work"-Instituts.Neu sind alle in Liechtenstein ansässigen Unternehmen mit mehr als fünf Mitarbeitenden teilnahmeberechtigt. Alle Unternehmen, die diese Bedingung erfüllen, haben von der Regierung eine Einladung zur Teilnahme an der Preisverleihung erhalten.Es besteht die Möglichkeit, sich direkt über www.familienfreundlich.li anzumelden und bis Anfang 2024 an der Umfrage teilzunehmen.Preisverleihung in neuem Rahmen am 7. Mai 2024Ebenfalls neu ist, dass die Preisverleihung im Rahmen der Veranstaltung "Familie und Beruf" stattfinden wird. Im Frühjahr 2022 fand dieser Anlass zum ersten Mal statt. Er war sehr gut besucht, was das Interesse der Bevölkerung an diesem Thema unterstreicht. Künftig soll die Preisverleihung im Rahmen dieses Anlasses unter dem Titel "Familie und Beruf" durchgeführt werden, erstmals am 7. Mai 2024.Ziel ist es, mit einer attraktiven Plattform alle relevanten Akteure und Akteurinnen zum Thema "Vereinbarkeit Familie und Beruf" zusammenzubringen. Dabei werden aktuelle Entwicklungen, Massnahmen sowie Perspektiven für die Verbesserung der Rahmenbedingungen diskutiert. Der Anlass soll im Zweijahresrhythmus stattfinden und die aktuellen politischen Schwerpunkte und Herausforderungen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beleuchten. Die Veranstaltung richtet sich an die Gesellschaft sowie an Entscheidungsträger und -trägerinnen aus Wirtschaft, Politik und Verbänden. Mit einer vielfältigen Mischung aus Referentinnen und Referenten, Good-Practice-Beispielen, Talkrunden sowie der Verleihung des Preises "familienfreundliche Unternehmen" werden verschiedene Perspektiven und Bedürfnisse beleuchtet. Die Teilnahme ist kostenlos.Weitere Informationen auf www.familienfreundlich.li.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76martin.hasler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100913308