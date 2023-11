Hamburg (ots) -Nach eineinhalb Jahren beendet Dr. Johannes Wimmer seine "Sprechstunde" bei der "NDR Talk Show". Am 17. November führt er das letzte Mal, an der Seite von Bettina Tietjen, durch die Sendung im NDR Fernsehen.Dr. Johannes Wimmer erklärt zu seinem Abschied: "Unterhaltung kann Herzen berühren und Verständnis fördern. Das ist eine Aufgabe, die ich mit großer Freude wahrgenommen habe. Unterhaltung macht Spaß, mein Lebensinhalt und meine Passion ist aber die Medizin".Am 29. Dezember wird er noch einmal gemeinsam mit Bettina Tietjen, Barbara Schönberger, Hubertus Meyer-Burckhardt, Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo in einem moderierten gemeinsamen Best of: "NDR Talk Show und 3nach9 - Das Beste aus 2023" zu sehen sein.Wer gemeinsam mit Bettina Tietjen ab 2024 die "NDR Talk Show" moderieren wird, gibt der NDR später bekannt.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationBettina BrinkerMail: b.brinker@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5647456