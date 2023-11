Hannover (www.anleihencheck.de) - Die jüngst gemeldeten Daten zum US-BIP haben fast alle Beobachter mit einem Zuwachs von beachtlichen 4,9% (ann.) positiv überraschen können, berichten Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "Economic Adviser".Es handle sich um noch sehr revisionsanfällige vorläufige Zahlen - der private Verbraucher scheine aber nachhaltig zum Wachstum in den USA beigetragen zu haben. An diesem Bild dürften auch mögliche Datenrevisionen kaum mehr etwas ändern. Die hohen Zinsen und andere Belastungsfaktoren würden nun allerdings zunehmend zu einem Problem; so habe sich der ISM PMI Manufacturing zuletzt klar abgeschwächt und notiere im Oktober bei lediglich noch 46,7 Punkten. Sehr spannend gewesen sei ein genauerer Blick auf die verbalen Rückmeldungen der befragten Einkaufsmanager. Interessant sei zunächst, dass sich hier keine klareren Hinweise auf den belastenden Faktor Renditeniveau zeigen würden. ...

