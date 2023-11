Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Für Covered Bonds hat sich Stimmung weiter merklich eingetrübt, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Neuemissionen hätten zuletzt nur mit deutlichen Spreadzugeständnissen platziert werden können, wodurch sich auch die Aufschläge am Sekundärmarkt spürbar ausgeweitet hätten. Im 5-jährigen Laufzeitenbereich stünden sie für deutsche Pfandbriefe inzwischen mit etwa 15 Bp über Swaps auf dem höchsten Niveau seit 2012, Neuemissionen seien bei bis zu MS + 26 Bp gepreist worden. Längere Laufzeiten hätten seit dem Sommer fast gar nicht mehr platziert werden können. Nach dem rekordträchtigen ersten Halbjahr habe sich seit der Jahresmitte eine beträchtliche Lücke in der Refinanzierung aufgetan. Für den Rest des Jahres würden die Analysten der DekaBank kaum mit einer deutlichen Stimmungsbelebung bei Covered Bonds rechnen. Zwar dürfte eine geringe Emissionstätigkeit die Spreads etwas stabilisieren, doch gehe damit der in anderen Jahren betriebene Pre-Funding-Vorteil für den üblicherweise starken Emissionsauftakt im neuen Jahr verloren. (Ausgabe November 2023) (13.11.2023/alc/a/a) ...

