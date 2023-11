Hannover (www.anleihencheck.de) - Im allgegenwärtigen Diskurs um das Thema Nachhaltigkeit stehen neben überstaatlichen Zusammenschlüssen häufig der öffentliche und private Sektor im Zentrum, so die Analysten der Nord LB.Doch auch auf Seiten der Währungshüter aus Frankfurt sei längst einiges in Bewegung. "Wir haben erkannt, dass der Klimawandel eine existenzielle Herausforderung für die Welt darstellt und dass er für das Mandat der EZB von strategischer Bedeutung ist", habe EZB-Präsidentin Lagarde bereits Anfang Juli 2021 auf der Pressekonferenz zum Abschluss des letzten turnusmäßigen Strategy Review erklärt. Zwar sei die EZB zuallererst der Preisstabilität im Euroraum verpflichtet, doch erkenne sie die Notwendigkeit an, innerhalb ihres Mandats Klimaschutzaspekte in ihren geldpolitischen Handlungsrahmen einzubeziehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...