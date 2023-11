DJ PTA-Adhoc: 2invest AG: Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2023

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/10.11.2023/16:50) - Die 2invest AG (Frankfurt: 2INV; ISIN: DE000A3H3L44) hat heute ihren Bestand an Aktien an der Kin Mining NL (ISIN: AU000000KIN8) und der Spartan Resouces Limited (ISIN: AU0000294233) verkauft und hieraus einen Ergebnisbeitrag von rund 4,2 Mio. EUR erzielt. Am 6. November 2023 wurde zudem auf das auf einen Erinnerungswert von 1,00 EUR abgeschriebene Wandeldarlehen von nominal 2,0 Mio. USD an die Arrow Resources Limited eine Zahlung von rund 1,5 Mio. EUR geleistet. Gemeinsam mit der heutigen Transaktion wurde somit ein Ergebnisbeitrag von rund 5,7 Mio. EUR erwirtschaftet.

Der Vorstand prognostizierte zuletzt auf Basis des Halbjahresergebnisses mit Meldung vom 25. Juli 2023 ein Jahresergebnis im Bereich -7,8 Mio. EUR bis -2,3 Mio. EUR. Auf Basis der mit dem heutigen Tage realisierten Ergebnisbeiträge geht der Vorstand nun von einem Jahresergebnis im Bereich von -2,1 Mio. EUR bis +3,5 Mio. EUR auf Basis einer Bandbreite von 10% des Eigenkapitals nach HGB für das Geschäftsjahr 2023 aus. Die Planung der Gesellschaft beinhaltet keine künftigen Erträge und Aufwendungen aus den Investitionen in Wertpapiere, da der genaue Ein-/ Ausstiegszeitpunkt bei den Wertpapieren nicht vorhergesagt werden kann. Dieser ist von mehreren Faktoren abhängig.

Die Gesellschaft verfügt aktuell über stille Reserven bei Wertpapieren im Anlage- und Umlaufvermögen von rund 15 Mio. EUR, welche nach HGB nicht ins Jahresergebnis einfließen und die primär auf die Beteiligung an der 4basebio PLC entfallen. Die Gesellschaft hält nach wie vor rund 3,67 Mio. Aktien an der 4basebio PLC (rund 29,8%).

(Ende)

Aussender: 2invest AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 649 2480 E-Mail: info@2invest-ag.com Website: www.2invest-ag.com

ISIN(s): DE000A3H3L44 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt Weitere Handelsplätze: Xetra

