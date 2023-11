Endlich: Der Aktienkurs von Basler kann im laufenden Jahr also doch auch steigen - nachdem er seit Mitte Januar 2023 zuvor im Tief um rund 80 Prozent abgestürzt war. Ein Ausmaß was schon allein deswegen erschreckend ist, weil der Hersteller von Spezialkameras für den industriellen Einsatz lange Zeit zu den Qualitätswerten aus der zweiten Reihe ... The post Basler: Interessante Signale appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...