Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen an den Anleihemärkten haben im Vergleich zur Vorwoche leicht zugelegt, so die Deutsche Börse AG.Ausschlaggebend dafür sei ein kräftiger Anstieg zum Wochenschluss gewesen, nachdem die Rede von FED-Chef Jerome Powell auf der IWF-Konferenz an der Börse "hawkish" interpretiert worden sei. Der Vorsitzende der amerikanischen Notenbank habe am Donnerstagabend in Washington noch einmal betont, dass man die Geldpolitik weiter straffen werde, wenn dies zur Eindämmung der Inflation erforderlich sei. Die Händler hätten darauf mit Anleihe-Verkäufen reagiert, welche die zuvor bis auf 4,47 Prozent gesunkene Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen wieder auf 4,64 Prozent getrieben habe. ...

