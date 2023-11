Der Lehrstuhl "Production Engineering of E-Mobility Components" (PEM) der RWTH Aachen ist mit dem Industriepartner LaVa-X in das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderte Forschungsprojekt "ALIVE" gestartet. In dem auf zwei Jahre anberaumten Vorhaben sollen die Qualität, die Kosten und der zeitliche Aufwand bei der Produktion von Elektromotoren optimiert werden, so der PEM. Dazu will das Projekt-Team ergründen, wie sich ...

